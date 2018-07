Mehr Flexibilität statt eines eigenen Büros

Von Enterprise inspiriert

Auf Offenheit wird auch bei der Hofer KG gesetzt. Die Handelskette baut ja in Eberstalzell ein Innovationszentrum. „Wir schaffen eine der modernsten Arbeitsflächen Österreichs“, so Generaldirektor Günther Helm über die 16.000 m2 große Fläche, die Büros, Seminarräumen, Hörsälen und Laboren Platz bietet. Nicht nur Hofer will in puncto Ausstattung ein Ausrufezeichen setzen. So richtete Personalberater epunkt im neuen Büro in Linz zwölf Räume nach Stilepochen ein - inspiriert von Raumschiff-Enterprise-Kapitän James T. Kirk bis hin zu Abenteurer Indiana Jones.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung