Wurde Hamilton von Ferrari absichtlich gerammt?

„Alles, was ich sagen würde, ist, dass Ferrari in zwei Rennen jeweils einen Mercedes aus dem Rennen genommen hat.“ Die Zeitstrafen für Sebastian Vettel in Le Castellet und nun Räikkönen (5 bzw. 10 Sekunden) seien für sie nicht ins Gewicht gefallen. „Valtteri und ich haben in diesen beiden Szenarien aber viele Punkte verloren.“