Höhlen-Drama: Kinder fragten nach WM-Resultaten

Auch die FIFA schaltet sich ein

Auch die FIFA hofft auf die rasche Befreiung der Kinder. Sie stellte ihnen sogar die Einladung zum WM-Finale in Aussicht. In einem offenen Brief versicherte Präsident Infantino dem thailändischen Verband und dem ganzen Land, sowie den Angehörigen seine vollste Unterstützung. „Die FIFA würde sich freuen, die Kinder beim Finale in Moskau willkommen zu heißen,“ schrieb er. Jürgen Klopp ging mit gutem Beispiel voran.