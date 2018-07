Löwen fraßen in Südafrika mehrere Nashorn-Wilderer

Die Eindringlinge kamen demnach in der Nacht auf Montag in das Reservat. Hunde, die auf das Jagen von Wilderern spezialisiert sind, schlugen noch in der Nacht an. Am Dienstagnachmittag fiel einem Ranger in der Nähe der Löwen etwas auf, was nach menschlichen Überresten aussah, wie Fox weiter schilderte. Ob die Getöteten weitere Komplizen hatten, ist noch unklar, wie Polizeisprecherin Govender erklärte.