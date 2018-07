US-Umweltbehördenchef Pruitt nimmt seinen Hut

Am Montag sorgte ein auf Facebook veröffentlichtes Video für Aufsehen, in dem eine Frau Pruitt in einem Restaurant zum Rücktritt auffordert. Der EPA-Chef solle diese Konsequenz ziehen „aufgrund dessen, was Sie der Umwelt und unserem Land antun“, sagte die Lehrerin Kristin Mink mit Blick darauf, dass Pruitt den menschengemachten Klimawandel leugne.