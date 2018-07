Wirbel um Seeblick-Plateau am Ossiacher See

Der unverbaute Blick auf die heimischen Seen ist wohl das höchste Gut in der Kärntner Immobilienwelt. Für freie Sicht auf den Ossiacher See hat sich jetzt ein Häuslbauer in einer Bodensdorfer Einfamilienhaussiedlung ein 4,80 Meter hohes Plateau für sein Eigenheim anschütten lassen. Die Ortsbildpflegekommission sieht darin eine „massive Störung des Orts- und Landschaftsbildes“: „Die Erhöhung des Wohnhauses gegenüber dem natürlichen Gelände ist unangemessen und erzeugt eine nicht nachvollziehbare visuelle Dominanz.“