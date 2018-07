Immer schön cool bleiben mit Ventilator & Co.

Dyson Pure Cool

Der Dyson Pure Cool ist wahlweise als Tisch- oder Turmvariante erhältlich und Ventilator und Luftreiniger in einem: Ein eingebauter Filter beseitigt Schadstoffe, Gerüche oder auch Pollen aus der Luft, wovon etwa geplagte Heuschnupfen-Allergiker profitieren. Überwachen lässt sich die Luftqualität in Echtzeit per Display am Gerät oder über die dazugehörige Smartphone-App, mit der sich der Dyson auch aus der Ferne aktivieren lässt.