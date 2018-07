Stichflamme setzt Kaffeehaus in Brand: 5 Verletzte

Fünf Personen sind am Dienstagabend bei einem Brand in einem Kaffeehaus in Niederösterreich verletzt worden. Ein 53-Jähriger dürfte laut Polizei beim Tausch einer vermeintlich leeren Propangasflasche in der Küche den Verschluss nicht zugemacht haben, das ausströmende Gas entzündete sich in einer Stichflamme. Der Mann wurde mit schweren Brandblessuren ins AKH Wien geflogen.