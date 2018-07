Hallenbad Klagenfurt: Alle reden von der Ostbucht

Zwei Stunden früher als gewohnt hatte am Dienstag die Sitzung des Klagenfurter Gemeinderates begonnen, denn am Abend sollte das „Hallenbad neu“ im Bürgercafé besprochen werden. Diskutiert wurde darüber natürlich auch unter den Mandataren. Kritik übte die FP an der Tatsache, dass nur noch von der Ostbucht als Standort geredet werde, und nicht mehr von Stadion und Messe.