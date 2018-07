Österreich: Wie sieht der typische Autokäufer aus?

Weniger als 30 Prozent sind Käuferinnen

Die Analyse belegt zudem noch ein gängiges Vorurteil: Laut Mobidrome sind nur 27 Prozent aller Interessenten weiblich. Das bedeutet zwar nicht, dass Frauen generell weniger Interesse an einem Auto haben oder nicht darauf angewiesen sind. Viel eher lässt sich die niedrige Quote darauf zurückführen, dass die Wahl des passenden Autos in Beziehungen gerne von Männern übernommen wird. Auch deshalb kommt es für die Automobilbranche in Zukunft sehr darauf an, ihre Käuferschichten und deren spezifischen Bedürfnisse genau im Auge zu behalten und darauf zu reagieren.