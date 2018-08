So stylish kann Sonnenschutz sein!

Bei ihrem Urlaub mit Gigi Hadid in Mykonos will auch Emily Ratajkowski auf Sonnenschutz am Kopf nicht verzichten. Dass eine allzu große Krempe bei einer leichten Brise vom Meer manchmal aber auch etwas unpraktisch werden kann, demonstrierte die Model-Beauty beim Bummel am Meer. Ähnliche Probleme hatte auch Sienna Miller am Pier von Positano.