„Weißer Hai“ vor Mallorca war vielleicht keiner

Nach der Sichtung eines großen Haifischs in der Nähe von Mallorca streiten sich Experten, ob das Tier wirklich ein Weißer Hai ist. Neben dem Institut für Meereswissenschaften in Barcelona meldeten auch eine Expertin von der Balearen-Universität UIB und der Meeresbiologe Gabriel Morey Zweifel an. So könnte es sich etwa um eine andere Haiart gehandelt haben, die im Mittelmeer selten aber doch vorkommt.