Wolf geht um: Drei Schafe tot, Lämmer verschwunden

Die Tiere wurden in der Nacht auf Samstag auf einer drei Hektar großen Weide nahe einem Hof in Weitersfelden (Bezirk Freistadt) gerissen. Ein Mutterschaf wurde tot aufgefunden, zwei weitere Schafe mussten notgeschlachtet werden, zwei Lämmer waren verschwunden. Laut dem Landwirt sind die Schafe „stark verunsichert“ - er könne sie nicht mehr auf die Weide bringen. In der Wildschadensberatung geht man davon aus, dass die DNA-Untersuchung an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien bestätigen wird, dass ein Wolf für die Risse verantwortlich war. Zuletzt hatte ein Wolf Ende Mai in Weyer (Bezirk Steyr-Land) zwei Schafe gerissen.