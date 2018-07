Ferienfahrplan, gesperrte Station: Ärger über U4

Kein Chaos, aber auch kein Vergnügen - der erste Tag der U4-Sperre in der Station Heiligenstadt sei „sehr gut und sehr ruhig“ verlaufen, erklärt Daniel Amann von den Wiener Linien. In erster Linie aber deswegen, weil es die Fahrgäste eben hinnehmen müssen, dass sie jetzt länger zur Arbeit benötigen. Und das sind in Heiligenstadt viele Passagiere: 10.000 Personen steigen pro Tag dort aus, weitere 10.000 Fahrgäste wieder ein. Sie sind nun auf Alternativen angewiesen: etwa auf die Buslinien 5B oder 11A bzw. auf die Linie D oder E4.