Linzer „Krone“-Fest sucht Moderations-Nachwuchs

Spice-Girl

Fix ist, dass mit Melanie C ein Ex-Spice-Girl Nr. 1-Hits wie „First Day Of My Life“ beim Linzer „Krone“-Fest performt. Zudem warten Joris, die Edlseer und viele weitere Topstars aus unterschiedlichen Genres. Nicht fehlen dürfen Weindorf und Kinderparadies. Alle Acts, die am 16. + 17. + 18. August auf den 13 Bühnen & Plätzen bei freiem Eintritt zu erleben sind, werden in den nächsten Wochen verraten...