Eine Schule für Kinder in Peru

Einst war die Schule Santa Bernardita in La Union in einem Privathaus untergebracht: die Klassen mit Brettern abgetrennt, fensterlos. Dann wurde Sr. Karina bei ihrem Aufenthalt in einem Slumviertel in Lima auf die Schule aufmerksam - und diese zur Partnerschule der Privaten Volksschule und der Privaten Neue Mittelschule in Zwettl. Und siehe da: Fünf Jahre später gibt es heute ein Schulgebäude, in dem in 20 Klassen 350 Volksschulkinder unterrichtet werden. Möglich wurde dies mit vielen kleinen Aktivitäten wie z. B. Kuchenverkäufen. Hilfe erfolgte auch über den Verein „Wir wollen helfen“ der Pfarre bzw. kam auch von vielen Familien in Zwettl.