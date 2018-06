Josef Taucher neuer SPÖ-Klubchef im Wiener Rathaus

Urbane Landwirtschaft, gesunde Lebensmittel und die Erhaltung des Grünraums sind dem 51-Jährigen ein besonderes Anliegen. „Von den vielen Projekten, die ich umsetzen durfte, liegen mir die Gemeinschaftsgärten in den Grätzeln, das Paradiesgartl Aspern, die Jungen Boxen als Jugendtreffs sowie der erste Wiener Generationenspielplatz in Kagran besonders am Herzen“, so der Neo-Klubchef, der im September sein Amt antritt. Gleichzeitig gibt er seine Funktion als Generalsekretär des Ökosozialen Forums Wiens ab.