Thiem in erster Wimbledon-Runde gegen Baghdatis

Der routinierte Baghdatis, der aktuell an der 84. Stelle der ATP-Weltrangliste aufscheint, hatte zuletzt bei den French Open in Paris eine Erstrundenniederlage gegen den Kolumbianer Santiago Giraldo hinnehmen müssen. In 14 Spielen gelangen dem vierfachen Turniersieger in der laufenden Saison erst sieben Siege. Thiem, die Nummer sieben der Setzliste, gewann demgegenüber 36 seiner bisherigen 46 Saisonmatches. Das Duell in Wimbledon wird die erste direkte Begegnung beider Spieler auf der ATP-Tour sein.