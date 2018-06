„Tägliche Turnstunde“ nur noch an den Volksschulen

Mehr Intensität in Volksschulen

Aus Strugls Büro heißt es dazu auf Anfrage: „Es ist sehr bedauerlich, dass seitens des Sportministeriums die ,Tägliche Bewegungs- und Sporteinheit’ nur noch auf die Volksschulen konzentriert wird. Wir nehmen dies aber zum Anlass , um diese Initiative in der Volksschulen noch intensiver voranzutreiben.“ Das Büro des ÖVP-Politikers bemüht auch den Bundesländervergleich, um die Aufbauarbeit in Oberösterreich in ein besseres Licht zu rücken: „In Oberösterreich haben sich im Schuljahr 2017/18 immerhin 612 Klassen in 150 Schulen beteiligt, während Niederösterreich als drittplatziertes Bundesland nur 223 beteiligte Klassen in 60 Schulen aufweist. In Kärnten als Schlusslicht gibt es überhaupt nur in 26 Klassen an 3 Schulen eine tägliche Bewegungsstunde.“