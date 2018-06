Sting & Shaggy: Die Leichtigkeit des Seins

So hat das Stelldichein der beiden Kapazunder die Charakteristik einer humorigen Jam-Session vor zahlenden Gästen. So leicht und schwungvoll sich das Duo auch durch die gut 105 Minuten musiziert, fehlt es der Show doch an einer gewissen Stringenz und Dringlichkeit. Erst gegen Ende hin nehmen sich die zwei Spaßvögel wirklich ernst und spielen die Songs „Desert Rose“ und „Every Breath You Take“ mit filigraner Ernsthaftigkeit. Schulter an Schulter reibend exerzieren sie dabei noch einmal für alle sichtbar ihre innige Freundschaft und strahlen pure Lebensfreude aus. Egal, wie lang- oder kurzlebig diese Liaison bleibt, für Shaggy ist es knapp vor seinem 50er eine nicht mehr für möglich gehaltene Karrierewiederauferstehung, Sting erweist sich einmal mehr als nicht greifbarer Hansdampf in allen Gassen. Nicht „every little thing they did was magic“, aber für einen rhythmisch-entspannten Open-Air-Abend reichte dieses Get Together allemal.