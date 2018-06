England wird für Rudy Games nun zum „Spielplatz“

Neue Spiele im Juli und September

Unter Hochdruck werden neue Spiele entwickelt, im Juli kommt „Lost Galaxy“ auf den Markt, im September wird die „Scubi Sea Saga“ für Kinder in den Regalen zu finden sein. Auf Amazon werden Kunden gewonnen, auch die Zusammenarbeit mit Spar hilft. „Wir haben derzeit rund 180.000 Spieler“, sagt Lamplmair. Mit dem Einstieg der Martin Global AG, Camouflage Ventures und Heinrich Prokops Clever Clover holte man in den letzten Monaten drei Investoren an Bord. Die Linzer setzen auf so genannte Hybrid-Spiele - sie kombinieren Brett- und Karten-Spiele mit sozialen Medien und nutzen Apps.