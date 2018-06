Schweden schießt Mexiko ab - aber beide jubeln

Ludwig Augustinsson (50.), Kapitän Andreas Granqvist (62.) per Foul-Elfmeter und Edson Alvarez (74.) mit einem Eigentor trafen für die Schweden, die sich als Erster der Gruppe in die K.-o.-Phase hievten. Die Nordländer schafften den Aufstieg damit auch bei ihrer vierten WM-Teilnahme in Folge. Mexiko steht zum bereits siebten Mal en suite im Achtelfinale einer Weltmeisterschaft.