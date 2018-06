Höchstrichter geben Trump bei „Islam-Bann“ Recht

Für das Einreiseverbot gegen Bürger aus mehreren überwiegend muslimischen Ländern hatte Trump zuletzt im Februar vor Gericht eine Abfuhr kassiert. Der Bann verstoße gegen die amerikanische Verfassung, weil Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit diskriminiert würden, urteilte das Bundesberufungsgericht in Richmond. Auch Trumps Argument, das Einreiseverbot diene der nationalen Sicherheit, war in Zweifel gezogen worden. Bis zum - nun erfolgten Urteil der Höchstrichter - blieb das Verbot nur vorübergehend in Kraft. Trump begrüßte das Höchstgerichtsurteil kurz und knapp auf Twitter mit den Worten: „Supreme Court bestätigt Trumps Einreisebann. Wow!“