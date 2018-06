Zwölf-Stunden-Tag: Auch die SPÖ plant Proteste

Straßenaktionen in der ganzen Steiermark

Im Rahmen der bundesweiten SPÖ-Kampagne gegen die geplanten Arbeitszeit-Gesetze sollen in der ganzen Steiermark von Murau bis Weiz Straßen- und Verteilaktionen von Infomaterial stattfinden. Den Abschluss soll eine „lebende Plakatstraße“ in Graz am 29. Juni bilden. Ab 7.30 Uhr werden Aktivisten in der Kärntnerstraße, einer der Haupteinfallsstraßen von Graz, vom Park&Ride Webling ausgehend auf einer Länge von einem Kilometer stadteinwärts auf die Auswirkungen der 60-Stunden-Woche und des Zwölfstundentags aufmerksam machen.