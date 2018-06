Kampf gegen 12-Stunden-Tag: Jetzt wird gestreikt

Es ist kein laues Lüfterl, das der Bundesregierung wegen des geplanten Zwölf-Stunden-Tags entgegenweht, sondern ein gewaltiger Sturm der Entrüstung. Am Dienstag trafen sich gut 1300 steirische Betriebsräte in Graz. Am Samstag wird in Wien demonstriert, ab nächster Woche gibt es erste Streikmaßnahmen.