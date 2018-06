200.000 Allergiker fürchten die Ragweed-Invasion!

Konsequentes Mähen als wichtigste Waffe

Eine Taskforce der Universität für Bodenkultur in der Bundeshauptstadt - in ihr geben (unterstützt von der EU) heimische Unkrautforscher ebenso wie Ökologen ihr Bestes im Kampf gegen die bedrohliche Flora - versucht jetzt die heimischen Allergiker zu schützen. Wichtigste Waffe im Kampf und Appell an die Straßenmeistereien sowie an die Autobahngesellschaft Asfinag: rechtzeitiges, konsequentes Mähen!