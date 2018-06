Kunasek: „Soldaten zum Schutz der EU-Außengrenzen“

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat vorgeschlagen, zum Schutz der EU-Außengrenzen künftig auch EU-Soldaten einzusetzen. „Aus meiner Sicht muss das Mandat von Frontex (der EU-Grenzschutzbehörde, Anm.) so geändert werden, dass ein Grenzschutz-Einsatz von Polizisten und Soldaten künftig möglich ist. Österreich wird sich jedenfalls während des EU-Vorsitzes dafür starkmachen und einen entsprechenden Vorschlag beim Treffen der Verteidigungsminister Ende August in Wien einbringen“, sagte der FPÖ-Politiker vor dem Sondertreffen mehrerer EU-Länder am Sonntag in Brüssel.