Italiens Minister fordert: „NGO-Crew festnehmen“

NGO: „Waren in internationalen Gewässern“

Die NGO Mission Lifeline verteidigt sich am Freitag gegen die Attacken der italienischen Regierung. Die Rettung Hunderter Migranten am Donnerstag sei in internationalen und nicht in libyschen Gewässern erfolgt, wie Italien behaupte, schrieb die NGO auf Twitter. „Wir respektieren die internationalen Gesetze“, so der Sprecher der deutschen Organisation, Alex Steier. Das Schiff sei auf halber Strecke zwischen Libyen und Malta unterwegs. Die Lage an Bord sei ruhig. „Die Migranten sind versorgt worden und wir haben keine Verletzten an Bord“, sagte Steier.