560 kg Elfenbein gehortet: Haft für Boxweltmeister

Dass Cassius Clay alias Muhammad Ali Boxweltmeister war und der vielleicht berühmteste aller Zeiten, ist unbestritten. Bei so manch anderen seiner schlagenden Zunft ist nicht so klar, wer den begehrten Titel trägt. Weltmeister ist nicht zwingend Weltmeister, lernen wir in einem skurrilen Strafprozess. Ursprünglich geht es in dem Verfahren in Wien aber um Artenschutz. In einer Wohnung eines Mannes (67) wurden 88 Elefanten-Stoßzähne gefunden: 560 Kilo verbotenes Elfenbein. Jetzt wurde er dafür - nicht rechtskräftig - verurteilt.