Kit Harington: Radikale Trennung von Jon Schnee

In einem Interview mit „Entertainment Weekly“ erklärt der Frauenschwarm: „Ich möchte einfach etwas Abstand nehmen und eine Weile lang das Unbestimmte genießen. Ich will meine Haare abschneiden, damit ich nicht mehr so leicht mit dem Charakter identifiziert werden kann, und mich auf den Weg machen, neue Dinge mit einem komplett neuen Look zu erleben. Mich von dem Bart zu verabschieden, wird dagegen wahrscheinlich deutlich schwerer. Ich muss gestehen, dass ich den Bart mag. Ich mag es auch, lange Haare und einen Bart zu haben. Ich mag beides, aber ich sehe es als Abschiedsritual. Ich kann einfach keine neue Rolle annehmen, in der ich genauso aussehe wie jetzt. Diese Rolle war großartig, aber es wird Zeit, sich von Jon Schnee zu verabschieden.“