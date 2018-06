Autoabgase: Kinder weit mehr belastet als Eltern!

30 Prozent der Kinder leben in „giftige Luftzonen“

Weitere Forschungsergebnisse, die ebenfalls anlässlich des Clean Air Day am Donnerstag veröffentlicht wurden, zeigen indes, dass 30 Prozent der britischen Kinder in „giftigen Luftzonen“ leben, wie UNICEF ​​UK analysiert hat. Dem UNO-Kinderhilfswerk zufolge wachsen 4,5 Millionen britische Kinder in Gebieten mit unsicherer Feinstaubbelastung auf. In fast drei Viertel der 20 Bezirke des Landes mit dem größten Anteil an Neugeborenen werden demnach die sicheren Werte für Feinstaub überschritten. Am stärksten betroffen sind Kinder laut UNICEF UK in Birmingham, London, Manchester, Liverpool und Bristol.