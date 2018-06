Schwab: „Haben bis jetzt viel richtig gemacht“

Schluss mit lustig! Bei drückender Hitze pfiff Rapids Trainer Djuricin am Mittwoch die Vorbereitung in Hütteldorf an. Mit Stürmer Pavlovic und „Sechser“ Martic waren vorerst nur zwei Neue und noch kein ÖFB-Teamspieler dabei. Dafür ging wie immer Stefan Schwab voran. Der Kapitän strotzt vor Tatendrang, lobt den Kader und die Transfers: „Wir haben bis jetzt viel richtig gemacht.“