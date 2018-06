Sandra Bullock als Clooneys diebische Schwester

Die kriminelle Energie liegt Debbie (Sandra Bullock) im Blut. Schließlich ist sie Danny Oceans Schwester (verkörpert in der kultigen Filmreihe „Oceans 11-13“ von George Clooney). Kaum aus dem Knast - nach saftigen fünf Jahren -, reizt sie ein Jahrhundertcoup der hochkarätigen Art. Mithilfe ihrer an Raffinesse nicht zu überbietenden Girls-Clique (es grüßen u. a. Helena Bonham Carter, Rihanna, Cate Blanchett) soll ein unfassbar wertvolles Diamantcollier bei der New Yorker Met Gala vom Hals einer Schauspielerin (Anne Hathaway) verschwinden.