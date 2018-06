Heather Locklear in Psychiatrie zwangseingewiesen

„Mutter gewürgt, Vater geschlagen“

Auch Heisser selbst verließ die Villa im Los-Angeles-Vorort Westlake Village und blieb bei Freunden, was Heather noch mehr ausrasten ließ. „Sie hat Chris‘ Mutter völlig durchgeknallte SMS-Nachrichten geschickt. Doch dann war plötzlich Funkstille am Samstagabend und Sonntagmorgen“, so der Insider weiter.