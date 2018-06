Justiz will mit Abschiebungen Millionen einsparen

Ausländische Häftlinge können in manchen Fällen nicht abgeschoben werden

In manchen Fällen können Häftlinge aber nicht abgeschoben werden: Doppelmörderin Estibaliz C. etwa, die zu Psychiatrie und lebenslanger Haft verurteilt wurde, bleibt hier. Sie will nach Spanien, doch dort gibt es keine Unterbringung mit Therapie nach heimischem Vorbild. Und jener Iraker, der einen Buben in einem Wiener Bad missbrauchte, verbüßt auch hier seine Haft. Mit wem sollte die heimische Justiz im Irak über eine Rückstellung verhandeln?