Nach Patzer: Spanische Fans fordern Torwartwechsel

Unterstützung von Hierro und Mitspieler

De Gea, der im Internet wegen seines Patzers zum 1:2 in Anlehnung an Loris Karius‘ schwarzen Abend im Champions-League-Finale den Spitznamen „David de Karius“ erhielt, wurde von Interimscoach Fernando Hierro in Schutz genommen. „Schlechtere Spiele kommen vor. Das ist menschlich und kein Grund, an seinen Fähigkeiten zu zweifeln.“