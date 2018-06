Helene Fischer über Showbiz und Tod von DJ Avicii

Dass nicht alle mit dieser Situation so gut umgehen können, wie Helene Fischer, zeigte sich zuletzt am tragischen Tod von Star-DJ Avicii im Oman, der natürlich auch an der Schlagersängerin nicht spurlos vorübergegangen ist. Sie könne sich gut vorstellen, dass der schwedische DJ durch seinen steilen Aufstieg in der Branche dem Druck nicht standhalten habe können. „Macht dir dein Job überhaupt noch Spaß?“, hätten Freunde und Familie da einmal fragen müssen, so Fischer.