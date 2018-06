Geplantes Islam-Zentrum lässt die Wogen hochgehen

Das Zentrum soll in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße entstehen und sorgt bereits im Vorfeld für Aufregung. Derzeit sammelt der Verein fleißig Spenden, um das Projekt auf Schiene zu bringen, 600.000 Euro werden dafür benötigt - in einem Dokument ist sogar vom „Finanz-Dschihad“ die Rede. Einen Großteil der Summe soll die Organisation bereits beisammenhaben. Simmerings Bezirksvorsteher Paul Stadler hat wenig Freunde mit dem Projekt: „Ich werde alle mir möglichen Mittel ausschöpfen, um diese Einrichtung in unserem Bezirk zu verhindern.“