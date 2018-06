Neue Sicherheitsoffensive in Wiens Bädern

Forderung nach Zusammenlegung aller „Kappler“

In einem größeren Rahmen müsste dann nach den Vorstellungen Nepps ein eigener Sicherheitsstadtrat in Wien eingesetzt werden, der einer zusammengelegten Behörde aller „Kappler“ (Kontrollorgane aus den unterschiedlichsten Bereichen) vorstehen würde. Die unter diesem Stadtrat agierenden Beamten könnten einen größeren Einsatzbereich haben und auch als Sicherheitskräfte in den Wiener Bädern zum Einsatz kommen. „Es macht keinen Sinn, dass einer nur kontrollieren darf, ob Hundekot entsorgt wurde, und ein anderer nur für die Überschreitung der erlaubten Parkzeit zuständig ist“, kritisiert Nepp.