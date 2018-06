Oha! Splitterfasernackt in Wiener U-Bahn unterwegs

Nackter Protest am Rad

So versammelten sich am Freitag einige Nackte am Wiener Schwarzenbergplatz, um gemeinsam durch Wien zu radeln. Unter dem Motto „Bare as you dare! - Zieh an so viel du magst!“ protestierten die Aktivisten unter anderem gegen die tödlichen Folgen von Autoverkehr und Abgasen.