„Liebes-Erpresserin“: „Es tut mir furchtbar leid!“

Immer kleinere Beträge

„Meiner Mandantin ist bewusst, dass die Mutter ihren Sohn verloren hat. Das ist furchtbar tragisch, es tut ihr auch furchtbar leid“, sagt Verteidiger Roman Wagner aus Schärding. „Sie bekennt sich auch ganz klar dazu, dass sie von dem Verstorbenen Geld bekommen hat, wenn auch nicht so viel wie kolportiert wurde. Es waren 30.000 bis 40.000 Euro. Er hat es ihr immer in kleinen Beträgen gegeben, als Unterstützung, etwa zwei Mal im Monat. 250, 500 oder höchsten 1000 Euro. Er wusste von Anfang an, dass meine Mandantin arbeitslos ist und finanzielle Probleme hat. Er war ihre Stütze.“ Deshalb sei auch der Vorwurf des schweren Betrugs schwer nachvollziehbar. Immerhin habe ihr der 30-Jährige auch noch Geld geliehen, als er Ende 2017 eine neue Freundin hatte. Trotzdem traf er sich weiter mit der 29-Jährigen.