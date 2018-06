Erpresserin trieb Sohn in Tod - Mutter klagt an!

„Ich will nur, dass diese Frau nicht einfach davon kommt“

Besonders schmerzt die Mutter, dass ihr Sohn nicht um Hilfe bat. „Er hat ja auch Theater gespielt. Er war ein Schauspieler, hat es sich nicht ankennen lassen, wie es drinnen in ihm ausschaut. Ich will nur, dass diese Frau nicht einfach davon kommt. Die hat sicher noch etwas gegen ihn in der Hand gehabt, was man nicht weiß. Aber ich komm’ drauf.“ Die 29-Jährige wurde wegen schweren Betrugs und schwerer Erpressung mit Todesfolge angezeigt - ihr drohen bis zu zehn Jahre Haft!