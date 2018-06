Triple-Platz-eins für neues Gabalier-Album!

„Starkes Charts-Triple“

Die Verkaufszahlen sind so gut, dass der Volks-Rock‘n‘Roller nur eine Woche nach Verkaufsstart stolz auf seiner Facebookseite verkünden konnte: „3 x Nummer 1 ... ein absolut starkes Charts-Triple.“ Sein neuestes Werk ist in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf Anhieb auf Platz 1 in die Hitparaden eingestiegen.