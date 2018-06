Jolie-Ex Thornton packt über Blut-Halskette aus

„Viele der Dinge, die sie damals über uns sagten, waren übertrieben“, erklärt Billy Bob Thornton nun in einem Podcast-Interview rückblickend über die Ehe mit Angelina. „Es war nicht so verrückt, wie die Leute schrieben.“ Vor allem ein Accessoire hätte damals für eine Menge von verrückten Schlagzeilen gesorgt, weiß der 62-Jährige. „Die Ketten waren eine sehr simple Sache: ,Hey, lass uns unsere Finger mit einer Nadel stechen und ein bisschen Blut rausdrücken und wenn wir voneinander getrennt sind, tragen wir die Ketten.‘ So einfach war das. Aber ab dem Zeitpunkt, als es in der Presse herauskam, hörte es sich an, als würden wir einen Eimer Blut um den Hals tragen.“