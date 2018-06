Gündogan am Boden! Er weinte nach der Kritik

Er ist aber nicht so hartgesotten, wie Mesut Özil, der an den Druck gewöhnt ist. Nein, Ilkay Gündogan ist sehr mitgenommen, schilderte Oliver Bierhoff der „Bild“. Dass beim Spiel in Leverkusen sogar Fouls an ihm von den Fans bejubelt wurden, brachte ihn zum Nachdenken. Gündogan kamen in der Kabine die Tränen. „Er weinte, als er auf seinem Platz in sich zusammensank und musste getröstet werden,“ erzählte Bierhoff.