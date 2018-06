Großer Bruder musste für kleinen büßen

Haupttäter war auch Serieneinbrecher - am Friedhof!

Bei dem 20-jährigen Haupttäter konnten auch Reste von Grabschmuck und Baustelleneinbrüchen vorgefunden werden. So konnte ihm nachgewiesen werden, dass er im Jänner 2018 zahlreiche Diebstähle am Friedhof in Steyr begangen hatte. Es wurden Laternen mit Granitsockeln gestohlen, aufwendig gestaltete Schwerter von Grabstätten abgebrochen und sogar ein zwei Meter hohes mit Kupfer überzogenes Holzkreuz gestohlen. Auch vor einer Urne machte der Täter nicht Halt. Alle Gegenstände wurden nacheinander mit einer Schiebetruhe des Friedhofes abtransportiert, in einer Steyrer Wohnung zwischengelagert und in den folgenden Tagen an einen Buntmetallhändler verkauft. Das Holzkreuz sowie mehrere Ziergegenstände konnten vor dem Verkauf in einer Steyrer Wohnung sichergestellt werden. Insgesamt konnten 31 Diebstähle sowie zwei Einbruchsdiebstähle mit einer Gesamtschadenssumme von etwa 38.000 Euro geklärt werden.