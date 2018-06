„Beantworte Fragen der Staatsanwaltschaft nicht“

Stattdessen sei er von einem anderen Staatsanwalt befragt worden. In den letzten achteinhalb Jahren sei er insgesamt mehr als 300 Stunden lang zu diesem Fall befragt worden. „Ich glaube nicht, dass jemals ein Angeklagter länger in einem Stück vom Gericht befragt wurde.“ Daher werde er die Fragen der Staatsanwälte nicht beantworten, so Meischberger. Sie hätten ihm, Meischberger, in einer über 800-seitigen Anklage vier Verbrechen unterstellt, die er nicht begangen habe. Außerdem sei er schon vor zwei Jahren in einem Verfahren angeklagt und freigesprochen worden.