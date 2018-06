Asselborn bekämpft Asyl-Pläne „bis aufs Blut“

Asselborn: „Lieber verliere ich die Wahl“

„Das hat mit dem europäischen Solidaritätsgedanken nichts mehr zu tun“, meint Asselborn. Die emotionale Ansagen des Außenministers folgten nach einem Treffen mit dem kosovarischen Außenminister Bheghet Pacolli. Er wirft seinem österreichischen Kollegen Populismus vor: Kickl wolle mit diesen Plänen in der Öffentlichkeit Punkte sammeln und in weiterer Folge Wahlen gewinnen. „Lieber aber verliere ich die Wahl, als dass ich an einer solchen Aktion teilnehme“, ärgert sich Asselborn.