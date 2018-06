Boris Becker bereut nichts in seinem Leben!

Trotz der kürzlich bekannt gegebenen Trennung von seiner Ehefrau Lilly (41) und anderer Kalamitäten in jüngster Vergangenheit zeigt sich Tennis-Legende Boris Becker (50) mit seinem Leben zufrieden. „Ich bin froh, wo ich heute bin, und bereue nichts“, sagte der dreimalige Wimbledon-Sieger am Dienstag in Hamburg.