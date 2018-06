Platter unterschreibt Memorandum nicht

Scharfe Kritik an Platter

Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der nicht am Gipfel teilnahm, kritisierte Platters Vorgehen noch am Dienstagnachmittag scharf. „Mir ist bereits länger bekannt, dass Tirols Landeshauptmann den Brenner-Gipfel als Plattform ausnützt und den vereinbarten Aktionsplan nicht unterzeichnet. Das ist wirklich schlechter Stil“, erklärte Scheuer. Darum habe er bereits im Vorfeld abgesagt. „Die deutsche Seite ist immer gesprächsbereit und lösungsorientiert. Das platte Verhalten blockiert uns im gemeinsamen Prozess am Brenner“, so Scheuer.